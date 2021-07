Milan, è il giorno di Giroud. Le ammissioni di Maldini: un’altra punta e rinnovo Kessie

In serata sbarcherà a Milano il nuovo attaccante rossonero Olivier Giroud. La punta francese firmerà un contratto biennale con opzione sul terzo, e il Milan pagherà al Chelsea un milione più un altro di bonus. Il Milan però lavorerà ad un altro attaccante giovane e gli indizi portano a Kaio Jorge del Santos. In scadenza di contratto, l’idea originaria era di portarlo a Milanello a gennaio a parametro zero. Ma qualcosa potrebbe cambiare e la dirigenza starebbe lavorando per anticipare il colpo: “Giroud è un campione ed è un fresco vincitore della Champions League. E' un giocatore affidabile e che può portare esperienza alla squadra che è molto giovane. Potrebbe arrivare anche un'attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito e poi guardare ad altri colpi verso la fine del mercato", ha confessato Paolo Maldini a Dazn alla presentazione dei calendari. Kaio Jorge sarebbe l’identikit giusto del giovane attaccante che la società sta cercando.

Il Milan lavora anche al rinnovo di Franck Kessie e dalla sede di via Aldo Rossi filtra ottimismo: “Nel futuro ci sarà Kessie. Stiamo lavorando per il suo rinnovo", ha detto il direttore tecnico rossonero. Negli ultimi giorni sono cambiati i parametri dell'accordo trovato due settimane fa per Brahim Diaz tra Real Madrid e Milan a causa di questioni fiscali. È possibile anche che ci siano modifiche nella formula, ma l'operazione non è in dubbio: si farà ed è vicina alla chiusura. Ieri

Ieri il Milan ha raggiunto l'accordo con Warren Bondo per tre anni di contratto, estendibile a cinque quando il centrocampista francese compirà diciotto anni. Da trovare ancora l'accordo finale con il Nancy, club proprietario del 17enne francese. Bondo sarà impegnato sia in Primavera che in prima squadra. Il centrocampista francese in estate potrebbe giocare le amichevoli con la squadra di Pioli. È molto vicino anche l'accordo con il Nancy per una cifra vicina a 1 mln + bonus per arrivare a 2 totali.