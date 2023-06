Milan e Juventus sempre alla finestra per Zaniolo. Operazione possibile solo in prestito

MilanNews.it

Nicolò Zaniolo ha appena vinto il campionato con il Galatasaray, ma non nasconde il desiderio di tornare a giocare in Italia. Come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, Milan e Juventus sono sempre alla finestra e non hanno mai perso la speranza di averlo, ma solo a determinate condizioni, vale a dire in prestito e non pagando la clausola da 30 milioni di euro.