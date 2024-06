Milan e Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in rossonero di Álex Jiménez: il comunicato del club spagnolo

vedi letture

Il Real Madrid ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato in cui annuncia che il club spagnolo e il Milan hanno un accordo per il trasferimento in rossonero di Álex Jiménez, che ha giocato nel Diavolo l'ultima stagione in prestito. Il giovane terzino, che ha già esordito in Serie A, farà parte della rosa del Milan Futuro di Daniele Bonera in Serie C.

Ecco il comunicato ufficiale del Real Madrid: "Real Madrid CF e AC Milan hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Álex Jiménez. Álex Jiménez è entrato nel nostro settore giovanile nel 2012, quando aveva solo 7 anni. Da allora ha giocato in tutte le categorie delle nostre giovanili fino al Castilla. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Milan. Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto ad Álex Jiménez e augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questa nuova fase della sua carriera".