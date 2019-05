Milan, ecco le linee guida di Gazidis: si punterà su talenti under 23. Occhio alla scuderia di Mendes

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, le linee guida che Gazidis ha dettato e che il futuro direttore sportivo dovrà seguire conducono a una squadra di talenti under 23 da coltivare per rivendere una volta affermatisi. Attenzione per esempio alla scuderia di Jorge Mendes, con cui Luis Campos, candidato numero uno a prendere il posto di Leonardo, lavora da tempo a stretto contatto.