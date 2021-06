Milan, ecco tutte le operazioni di mercato in Premier negli ultimi 10 anni

L'esercizio del diritto di riscatto di Fikayo Tomorida parte del Milan nei confronti del Chelsea è una operazione molto importante. Che si inserisce nel quadro collaudato dei rapporti fra i rossoneri e le società della Premier League inglese. Negli ultimi dieci anni, tutto ha avuto inizio con il trasferimento, in prestito con diritto di riscatto e con obbligo al raggiungimento di un certo numero di partite, di Alberto Aquilani dal Liverpool al Milan nell'agosto 2011.

Due invece i successivi arrivi in rossonero dal Manchester City, di Nigel De Jong nell'agosto 2012 e di Mario Balotelli nel gennaio 2013. Nell'estate 2015 doppio binario: Fernando Torresin prestito biennale in entrata dal Chelsea e lo stesso Balotelli in uscita a titolo definitivo al Liverpool.

Sempre sul fronte Chelsea, da segnalare gli arrivi di Michael Essien nel gennaio 2014 e di Marco van Ginkel nell'agosto 2014, mentre Suso arriva dai Reds del Liverpool nel gennaio 2015. Sempre da Liverpool, ma sponda Everton, ecco Gerard Deulofeu nel gennaio 2016, mentre nell'agosto 2016 e nell'agosto 2018 riecco in prestito due centrocampisti dai Blues del Chelsea, rispettivamente Mario Pašalić e Tiémoué Bakayoko.

È dal Milan al Watford invece che si concretizza l'operazione in prestito di M'baye Niang. Prima delle grandi prestazioni di Tomori, restano da segnalare gli arrivi di Fabio Borini dal Sunderland e Asmir Begović dal Bournemouth, oltre alla cessione di Patrick Cutrone al Wolverhampton. Oltre naturalmente al prestito secco di Diogo Dalot, dal Manchester United.