Milan, entro fine anno si punta a chiudere i rinnovi di Theo, Bennacer e Leao

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan è al lavoro ormai da diverse settimane anche per chiudere i rossoneri fino al 2026 di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao, tutti e tre in scadenza nel 2024: l'obiettivo del club di via Aldo Rossi è arrivare ad un accordo con i tre giocatori entro la fine del 2021.