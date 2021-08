Milan, fatta per Florenzi. Bakayoko vicino, si tratta Pellegri

Il mercato del Milan si è sbloccato. Ieri i rossoneri hanno chiuso per Alessandro Florenzi con la formula del prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Importante il sacrificio del giocatore che ha rinunciato a una mensilità per consentire ai due club di avvicinarsi e chiudere l’operazione. Lo sbarco in mattinata poi le visite mediche con i rossoneri e la firma sul contratto. Il Milan ha scelto Florenzi per la duttilità del giocatore e l’esperienza che può portare in una rosa molto giovane.

Oltre a chiudere Florenzi ieri il Milan ha visto gli agenti di Bakayoko in sede. Si è già raggiunti un accordo con il francese, che non vede l’ora di tornare, e si dovrà trattare con il Chelsea. L’idea del Milan è quella del prestito con diritto di riscatto perché il contratto di Bakayoko è stato allungato unilateralmente dal Chelsea fino al 2023, com’era successo con Giroud. In questo modo Maldini e Massara possono chiedere il prestito annuale ai Blues e inserire il diritto di riscatto.

Infine il nome di Pietro Pellegri, come terza scelta per l’attacco. I rossoneri cercavano un giovane da mettere a disposizione di Pioli, e il 2001 del Monaco può essere una soluzione. Dialoghi in corso tra società. Anche in questo caso i rossoneri potrebbero prenderlo in prestito ma prima Pellegri dovrà rinnovare con il Monaco perché ha il contratto in scadenza nel 2022. Operazioni in corso in Casa Milan. In attesa del trequartista.