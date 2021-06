Milan Femminile, doppio rinforzo in attacco: in arrivo Stine Larsen e Lindsey Thomas

Doppio colpo in arrivo in attacco per il Milan Femminile di mister Maurizio Ganz: secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, il club rossonero è vicino ad assicurarsi le prestazioni di Stine Larsen, che ha salutato l’Aston Villa, e Lindsey Thomas, la quale invece è in uscita dalla Roma.