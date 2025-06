Milan, fissato il prezzo di Theo Hernandez: 25 milioni

vedi letture

Milan e Theo Hernandez si avviano verso la separazione. Come riportato dal Corriere dello Sport, nell’ultimo incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del terzino francese è emersa una posizione chiara: nessun margine per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. La trattativa non si è mai realmente riaperta nell’ultimo anno e l’agente del numero 19 ha ora il mandato ufficiale di cercare un acquirente.

Un’offerta è già sul tavolo: arriva dall’Al Hilal, che propone a Theo un contratto da circa 18 milioni l’anno. Lusingato ma non convinto, il giocatore ha rifiutato anche stavolta: il suo obiettivo resta quello di restare in Europa, in una big che possa garantirgli continuità ad alti livelli. Tra le sue preferenze c’è il Real Madrid, che ha effettuato un sondaggio esplorativo nelle scorse settimane, ma senza seguire con un’offerta concreta. Anche il Bayern Monaco aveva mostrato interesse in passato, senza mai affondare.

Il Milan, vista la scadenza ravvicinata e una stagione deludente del francese, valuta il suo cartellino attorno ai 25 milioni. Cifra abbordabile per diversi top club, ma che nessuno ha ancora messo sul piatto. In via Aldo Rossi c’è fretta: i rossoneri vogliono monetizzare la cessione per reinvestire sul mercato. L’ipotesi che Theo resti un altro anno e poi vada via a parametro zero non è contemplata dalla dirigenza.