Milan-Florenzi, previsti nuovi contatti con la Roma: fiducia per la fumata bianca

Alessandro Florenzi vuole il Milan, e lo ha scelto da diversi giorni. Il laterale destro ha già sistemato tutto con i rossoneri, serve trovare però l’intesa definitiva tra le due squadre. La Roma vuole vendere Florenzi con la formula del prestito con obbligo, mentre Maldini e Massara puntano al prestito con diritto. E’ possibile che si arrivi ad un accordo tra le parti con l’inserimento di un obbligo a determinate condizioni. Florenzi spinge per andare via da Roma, anche perché in questi giorni si sta allenando separatamente rispetto al gruppo giallorosso. Oggi è previsto un nuovo contatto tra l’agente del giocatore e la dirigenza della Roma per provare a sbloccare l’affare. Weekend molto caldo sul fronte Florenzi, ed è possibile che ad inizio settimana ci sia già il via libera per il trasferimento a Milano. Intanto i rossoneri preparano l’ultima amichevole pre campionato, e domani sera giocheranno contro il Panathinaikos a Trieste. Servirà per vedere all’opera Kessie e Bennacer dopo il rientro a Milanello. Il Milan nel frattempo sta lavorando anche per l’acquisizione di Yacine Adli del Bordeaux ma manca la formula giusta e l’accordo economico definitivo.