Milan, Fofana prima scelta per il centrocampo. Sfida a tre per il ruolo di terzino destro

Il Milan ha bisogno di rinforzi anche in mezzo al campo, dove manca un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa: come riferisce stamattina Tuttosport, la prima scelta per il Diavolo resta Youssouf Fofana del Monaco. Nelle scorse ore è stato fatto il nome anche di Douglas Luiz dell'Aston Villa, che però costa tanto.

In vista della prossima stagione, il club rossonero cerca poi anche un nuovo terzino destro. Per questo ruolo è sfida a tre tra Cash (Aston Villa), Emerson Royal (Tottenham) e Tiago Santos (Lille). Al Milan servirà anche un centrale difensivo: il sogno è Buongiorno, occhio all'occasione Hummels.