Milan forte su Frendrup, ma non è l'unico nome: Belahyane e Bondo le alternative

Tutti pazzi per Morten Frendrup (23 anni). Il centrocampista danese classe 2001 del Genoa ha la fila di estimatori in Serie A e l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ricorda come il Milan sia fortemente interessato a lui. La crisi di risultati sta spingendo la dirigenza a una serie di riflessioni per l'inverno e sembra essere soprattutto il centrocampo il reparto più bisognoso di un intervento.

E nel mirino del Diavolo è entrato Frendrup, reduce proprio dall'esibizione sul prato di San Siro nell'ultimo fine settimana del massimo campionato italiano, in una partita nella quale ha ricordato con atti pratici quanto sia importante e centrale nelle dinamiche rossoblù. Non è comunque da solo: secondo quanto si apprende dal quotidiano, esistono almeno due alternative, rimanendo soltanto in campo nazionale. Queste portano a Reda Belahyane dell'Hellas Verona e a Warren Bondo del Monza, già apprezzato da tempo.