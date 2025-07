Milan, Furlani e Tare vorrebbero dare ad Allegri almeno un terzino prima della partenza per la tournée asiatica

Il Milan continua a lavorare sul mercato perchè sono diversi gli innesti che mancano da prendere per rendere ancora più competitiva la rosa di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda la difesa, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare vorrebbero dare al tecnico milanista almeno un terzino prima della partenza per la tournée asiatica. Tra le opzioni per la fascia destra, restano vive quelle di Marc Pubill, laterale dell’Almeria e campione olimpico con la Spagna, e di Guéla Doué dello Strasburgo che sta forzando la mano per trasferirsi alMilan.

Nel frattempo, Malick Thiaw ha deciso di rifiutare l'offerta del Como che gli offriva un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. Il Milan non incasserà quindi i 25 milioni di euro garantiti dell'affare, soldi che avrebbe poi utilizzato per prendere un altro centrale (il nome più caldo fatto nelle ultime settimane è certamente quello di Giovanni Leoni del Parma).