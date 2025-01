Milan Futuro, vicini Branca del Cittadella e Asanji dell'Union Berlino

Doppio colpo in arrivo per il Milan Futuro di Daniele Bonera.

Secondo quanto riportato da SkySport il club rossonero sarebbe ad un passo dalla definizione dell'operazione con il Cittadella per il centrocampista Simone Branca. Per il classe 1992 si dovrebbe chiudere, dunque, un'avventura col club veneto iniziata nell'estate del 2018 e che in sei anni e mezzo ha visto il calciatore di Busto Arsizio mettere a referto 233 presenze e 6 gol.

Innesto in arrivo anche per l'attacco dove, invece, vestirà i colori rossoneri Levis Asanji, centravanti classe 2006 in arrivo dall'Union Berlino (14 presenze e 10 gol con la formazione Primavera del club)