Milan, già avviati i contatti col Real Madrid per ottenere lo sconto sul riscatto di Brahim Diaz

La Gazzetta dello Sport nella sua versione online fa il punto sul futuro di Brahim Diaz, trequartista alla seconda stagione in prestito al Milan e che i rossoneri potrebbero riscattare dal Real Madrid al termine del campionato per 22 milioni di euro, con i Blancos che a loro volta avrebbero in mano il controriscatto da 27 milioni di euro.

Se tecnicamente Brahim Diaz sta convincendo Pioli ed il club, Maldini e Massara hanno dubbi sull'entità del riscatto e proprio per questo hanno già avviato i contatti con la società spagnola per abbassare la cifra per la permanenza. A pesare, nella trattativa, potrebbe essere la volontà del giocatore di restare a Milano ma pure gli ottimi rapporti fra i due club.