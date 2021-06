Milan-Giroud, attesa per il colloquio col Chelsea. Ma c’è Jovic come alternativa

L’eliminazione della Francia dall’Europeo potrebbe agevolare anche il mercato del Milan. Olivier Giroud, da settimane in trattativa con i rossoneri, ora che non ha più l’impegno con la nazionale francese, potrà forzare la mano e liberarsi dal Chelsea. La punta ha già l’accordo con il Milan sulla base di un biennale a circa 3,5 milioni di euro, ma potrà arrivare a Milano solamente se la squadra londinese lo lasciasse andare gratis. I colloqui con il patron dei Blues potrebbero avvenire nei prossimi giorni, dove Giroud chiederà di essere liberato gratuitamente per legarsi al Milan. La dirigenza rossonera è in attesa e aspetta gli sviluppi, ma non tratterà con il Chelsea.

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato se l’operazione Giroud dovesse andare male. Negli ultimi giorni la dirigenza rossonera sta considerando Luka Jovic come alternativa al francese, ma arriverebbe solamente in prestito. I colloqui con il Real sono già vivi da tempo per la questione Brahim Diaz e nei dialoghi con gli spagnoli si sta parlando anche di Jovic. Il suo agente ha avuto già degli incontri a Casa Milan e rappresenta una valida alternativa a Giroud.