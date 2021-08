Non ci sono più dubbi: Jens-Petter Hauge sarà un giocatore dell’Eintracht Francoforte. Come riporta Tuttosport, l’esterno norvegese, a stretto giro di posta, volerà in Germania per sostenere le visite mediche e poi unirsi ai nuovi compagni. Il giocatore si trasferirà in Bundesliga in prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni.