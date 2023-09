Milan, i due nomi per il ruolo di vice-Theo arrivano dalla Spagna

Nel ricco mercato di quest'estate il Milan non è risucito a chiudere per un nuovo terzino sinistro che potesse svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez, con Pioli che opterà per Florenzi o per il giovane Bartesaghi da qui fino (almeno) a gennaio. Tuttosport però questa mattina rivela come la dirigenza rossonera sia già al lavoro su almeno due profili per il prossimo futuro. Il primo è Juan Miranda che desta sensazioni molto positive al Betis Siviglia.

L'altro è Alfonso Pedraza, una certezza del Villarreal con cui il Milan quest'estate ha già intrattenuto buone relazioni sia per Chukwueze che per Gabbia.