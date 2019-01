Milan, i rossoneri potrebbe riprovarci in estate per Milinkovic-Savic

Dopo averci provato la scorsa estate, il Milan potrebbe fare un nuovo tentativo nei prossimi mesi per Sergej Milinkovic-Savic: il giocatore della Lazio, nonostante in questa stagione abbia avuto qualche difficoltà, è molto stimato in via Aldo Rossi, dove sperano che Lotito lo possa liberare ad una cifra inferiore ai 100 milioni e passa chiesti ad agosto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.