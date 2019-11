Milan, Ibra è molto più di una suggestione: trattativa concreta

Il gioco del Milan si è fatto finalmente più produttivo ma manca chi sappia trasformare il lavoro in gol. Insomma, manca uno come Ibrahimovic, un campione capace non soltanto di segnare ma anche di inventare la giocata, illudere gli avversari e trascinare i compagni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi Ibra è anche qualcosa di molto concreto: un’idea di mercato su cui sta lavorando la dirigenza rossonero. Molto più di un sogno o di una bellissima suggestione: c’è qualcosa di vero, esiste una struttura dell’affare che il Milan si augura possa essere sufficiente a definire l’operazione.