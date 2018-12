Milan, Ibra si allontana: dubbi sulla durata del contratto. E i Galaxy fanno muro

Dall’ottimismo allo scetticismo, è stato un attimo. Perché il calciomercato è così, viaggia su ritmi incalcolabili. Le voci corrono e si rincorrono, poi rallentano all’improvviso, talvolta frenano bruscamente. È il caso, ad esempio, dell’affare Ibrahimovic, che tutti - fino a qualche giorno fa - davano ormai per fatto. Oggi, però, le indiscrezioni dicono l’esatto contrario.

DUBBI - Come riporta il Corriere della Sera, si assottigliano le speranze del Milan di ingaggiare Ibra. Lo svedese, infatti, coltiva delle perplessità legate a un cambio di vita radicale per sé e per la famiglia per soli sei mesi. A quanto pare, Zlatan, a 37 anni e con un intervento al ginocchio alle spalle, ritiene che sia rischioso accettare la corte rossonera per un lasso di tempo breve, visto che l’eventuale prolungamento sarebbe subordinato alla qualificazione in Champions League.

POSSIBILE RINNOVO - Da Los Angeles, dunque, non arrivano buone notizie. Tra l’altro, i Galaxy, forti di un contratto con il giocatore fino al 31 dicembre 2019, fanno muro. Se la franchigia californiana proponesse un aumento dell’ingaggio a Ibrahimovic, anche le ultime resistenze crollerebbero. La strada che porta a Zlatan si fa sempre più in salita.