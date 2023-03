Milan, idea Samardzic: servono 15 milioni di euro per chiudere l'affare con l'Udinese

MilanNews.it

Il Milan pensa a Lazar Samarzdic per rinforzare il proprio centrocampo. Come riportato a TuttoUdinese, la società rossonera starebbe puntando il classe 2002 di proprietà dei friulani. Maldini e Massara vorranno chiudere in fretta l'operazione ma per farlo serviranno circa 15 milioni di euro. Proprio per abbassare le richieste dell'Udinese, il Milan avrebbe in mente di inserire anche alcune contropartite nell'affare. Tra queste c'è anche Daniel Maldini, al momento in prestito allo Spezia.