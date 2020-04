Milan, idee per l’attacco: dal dopo Ibra ai giovani di prospettiva

In vista del sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan a fine stagione, anche in casa rossonera si aprono le valutazioni rispetto ai possibili sostituti. Una delle idee più calde porta in Spagna, a Madrid, direttamente al profilo di Luka Jovic. Protagonista di una stagione travagliata con la maglia del Real, il serbo potrebbe ricomporre a Milano sotto la guida di Rangnick l’accoppiata con Rebic che tanto affiatamento aveva mostrato ai tempi dell’Eintracht Francoforte. L’idea sarebbe quella di un prestito per non andare ad intaccare un budget mercato che non promette di essere sfavillante. Altri nomi interessanti sono quello di Boadu che sta incantando con la maglia dell’Az Alkmaar ma che ha una valutazione che supera i 20 milioni di euro, e l’idea Pietro Pellegri che piace a diverse squadre di serie A e potrebbe fare ritorno in Italia dopo l’esperienza al Monaco. Infine, occhio al profilo di Gianluca Scamacca: il talento classe ‘99 scuola Roma potrebbe rappresentare una scommessa stuzzicante a lungo termine per investire su un attaccante che secondo i costanti report degli scout rossoneri che non lo hanno perso d’occhio nell’esperienza di Ascoli, sembra avere un futuro da predestinato.