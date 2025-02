Milan, ieri tentativo anche per bloccare Krstovic. No del Lecce

Il Milan ha chiuso ieri tre colpi in entrata e ha provato anche a farne un altro già per l'estate: i rossoneri, come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, ha infatti provato a bloccare Nikola Krstovic del Lecce con un’offerta da 20 milioni di euro più cinque di bonus, con l’attaccante montenegrino che sarebbe rimasto in Puglia fino alla fine dell’anno.

Dal club giallorosso è arrivato però un rifiuto in quanto non se la sono sentita di accettare e di impegnare un altro dei suoi gioielli in questo mercato invernale dopo la cessione-record di Patrick Dorgu al Manchester United.