Milan, il contratto di Ibra non può aspettare ma il club chiede tempo

Uno dei motivi della discussione dai toni accesi tra Ibrahimovic e l'amministratore delegato del Milan Gazidis è il contratto dello svedese. Il dirigente vorrebbe rimandare ogni colloquio a fine stagione, quando cioè, la posizione dei rossoneri in classifica chiarirà anche il futuro della squadra. Lo svedese invece non ha intenzione di aspettare e vorrebbe ottenere un incontro riservato e risolutore per conoscere i programmi del club e anche il suo potenziale coinvolgimento. Per restare chiede 4 milioni netti, che a 39 anni non sono pochi. Anche per questo motivo lo stesso attaccante sta iniziando a guardarsi in giro, con l'approdo all'Hammarby che prende ogni giorno più corpo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.