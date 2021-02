Milan, il derby di Gigio tra rinnovo del contratto e sogno Champions

Sarà uno dei derby più sentiti degli ultimi anni. Milan e Inter si affronteranno domani a San Siro in un match che potrebbe indirizzare la stagione. Tra i protagonisti c’è senza dubbio il portiere prodigio Gigio Donnarumma, ad un passo dalle 200 presenze in serie A con la maglia del Milan a soli 21 anni. Il suo sogno è vincere questo derby e riportare i rossoneri in Champions League alla fine della stagione: “Sarà una bella emozione, era da tanto che non si vedeva un derby con questa classifica. Proveremo a fare una grandissima partita e se chiudo gli occhi spero che Ibra decida questa gara", ha confessato il portierone di Castellammare d Stabia a Sky. “Champions? È un sogno giocarla, tornare lì significherebbe portare il Milan dove merita". L’obiettivo di Gigio è disputare questa manifestazione con i colori rossoneri che l’hanno fatto maturare nel corso degli anni, da quando è sbarcato a Milano per la prima volta a quattordici anni. Il suo contratto è in scadenza ma la fase di rinnovo la sta vivendo con estrema serenità, perché non vuole andare via e sa che alla fine si troverà un accordo economico per l’estensione: “Come vivo questa fase? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia". La richiesta del suo agente è di circa 10 milioni, il Milan ha messo sul piatto 7,5 più bonus per cinque stagioni. Il Milan vuole trattenerlo e lui non vuole lasciare il club, un matrimonio che si farà ma va trovato prima l’incastro economico.