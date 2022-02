Milan, il dopo Kessie è già qui. Bennacer ad un passo dal rinnovo

Nel Milan tornato capolista della Serie A - grazie ad una settimana perfetta tra derby vinto, semifinale di Coppa Italia conquistata e vittoria contro la Sampdoria - sta riprendendo punti e vigore la posizione e il rendimento in mediana di Ismael Bennacer.

I suoi livelli

Il centrocampista algerino, partito in questa stagione come prima alternativa al duo Kessie-Tonali, sta fornendo, nelle ultime partite, prestazioni all'altezza della sua fama; nel suo 'trottolare' per il campo, Bennacer è un recupera palloni con il suo celebra gancio e sa gestire i palloni difficili, pulendoli, soprattutto, nel caso diventino seconde palle sporche da andare a riconquistare per ribaltare l'azione. Le gerarchie, come dichiarato da Pioli in conferenza, non cambiano e non cambieranno, ma è chiaro che la situazione sul rinnovo di Kessie potrebbero variare alcune dinamiche soprattutto in chiave mercato.

Rinnovo in arrivo

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, infatti, Bennacer sarebbe ad un passo dal rinnovo con il Milan sulla base di un prolungamento fino al 2026 a circa 3 milioni di euro a stagione. Un accordo che, se ufficializzato, sarebbe enormemente importante perché confermerebbe la bontà del presente e del futuro del progetto Milan e, soprattutto, garantirebbe nell'immediato un dopo Kessie sempre più lontano dal Milan.