Milan, il futuro di cinque giocatori dopo l’ultimo verdetto del campionato  

Sale l’attesa a Milanello per l’ultimo confronto stagionale contro l’Atalanta, la partita che deciderà il futuro europeo dei rossoneri. Tra Champions e Europa League ballano 40 milioni e dunque maggiore disponibilità economica per definire alcune operazioni. Il progetto Elliott andrà avanti lo stesso, ma è naturale che subirà un rallentamento senza la Champions. Dunque a fine campionato andrà chiarito il futuro di Donnarumma e Calhanoglu in primis. Il portiere ha un’offerta dal Milan di 8 mln di euro netti per cinque anni che non ha ancora accettato. Gigio vorrebbe misurarsi nell’Europa dei big e in questo caso la partecipazione o meno del Milan andrebbe ad influire. Discorso simile per Hakan Calhanoglu che però sta trattando con l'Al Duhail, club qatariota che ha messo sul piatto un'offerta faraonica di 8 milioni di euro alla firma e di 8 milioni di euro per tre anni, per un totale di 32 milioni di euro. Settimana prossima volerà con il suo agente in Turchia per discutere in maniera più concreta. Il Milan per lui ha offerto 4 mln, raddoppiando quasi l’attuale ingaggio da 2,5 milioni.

Difficile che i rossoneri trattengano Diogo Dalot, verso un ritorno a Manchester. Mentre per Brahim Diaz l’intenzione è stabilire con il Real Madrid un nuovo prestito, ma prima il giocatore e i blancos vorranno comprendere chi sarà l’allenatore del Real e quali siano i piani tecnici. Infine c’è Tomori, difensore in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto a 28 milioni. L’inglese sta benissimo a Milano ma è chiaro che per confermarlo servirebbe una cifra molto alta, e nonostante questo i rossoneri potrebbero fare ugualmente uno sforzo in caso di mancata Champions. Poi ci saranno i rientri dei prestiti, giocatori da piazzare o inserire in qualche trattativa nel corso dell’estate come Conti, Laxalt e Caldara. Verranno valutati in ritiro, e poi verrà presa una decisione.