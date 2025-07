Milan, il Galatasaray ci prova per Maignan: no del francese

Dopo il Chelsea, ecco il Galatasaray. In missione in Italia per provare a chiudere l'acquisto a titolo definitivo di Victor Osimhen, il club Istanbul alla ricerca di un portiere ci sta provando anche per Mike Maignan, estremo difensore del Milan. Al momento però il calciatore classe '95 non pare intenzionato a muoversi e i contatti non stanno procedendo. Arrivato al Milan nell'estate 2021 per sostituire Gianluigi Donnarumma, Maignan ha solo un altro anno di contratto col club rossonero e, allo stato attuale delle cose, dal prossimo 1° febbraio sarà libero di accordarsi con altri club per muoversi a parametro zero la prossima estate.

L'altro portiere che gioca in Serie A ed è stato sondato dal Galatasaray negli ultimi giorni è Yann Sommer, numero uno dell'Inter. Pure questa però è una trattativa che non sta decollando: da un lato perché dalla Turchia hanno fatto sapere che l'estremo difensore elvetico non è tra i nomi in cima alla lista del tecnico Okan Buruk, dall'altro perché la società nerazzurra conta su Sommer almeno per un'altra stagione.

Negli scorsi giorni sulla decisione di Maignan di restare al Milan si era espresso anche il nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri: "Sono felice che Maignan abbia scelto di restare, sarà il capitano, è un giocatore importante e uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. La società è stata molto brava a convincerlo a restare".