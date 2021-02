Milan, il terzino Emerson Royal continua ad essere seguito

Come riportato da diversi quotidiani spagnoli, il Milan rimane sempre sulle tracce del terzino Emerson Royal. Già la scorsa estate, il club rossonero aveva avuto dei contatti con il Barcellona (club che ne detiene la proprietà del cartellino) per capire che margini di trattativa ci fossero. Il terzino brasiliano classe 1999, anche in questa stagione si sta ben comportando nelle file del Betis Siviglia. Qualora non venisse riscattato Diogo Dalot, Emerson Royal potrebbe essere il rinforzo giusto nel ruolo di terzino destro in vista della prossima stagione.