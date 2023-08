Milan, il vice Theo non arriverà dal mercato: Bartesaghi è l'acquisto fatto in casa

Il vice Theo Hernandez del Milan è... In casa. E non è Fode Ballo-Tourè per il quale la dirigenza rossonera cercherà una sistemazione in questi ultimi giorni di calciomercato. Il vice Theo è Davide Bartesaghi, classe 2005 che arriva dalla Primavera rossonera e che ha convinto Stefano Pioli a tal punto da portarlo in panchina e da eleggerlo al ruolo di prima riserva del francese. Questo perché c'è anche la duttilità di Alessandro Florenzi e di Davide Calabria a garantire al tecnico rossonero due alternative d'esperienza e qualità.

Chi è Bartesaghi

Il classe 2005 ha partecipato alla tournée negli Stati Uniti dove ha sin da subito conquistato il club rossonero che lo ha ritenuto pronto per stare coi big. Nato in Brianza da famiglia dal cuore rossonero, è nato e cresciuto nella cantera del Milan dove gioca sin da piccolo. La Youth League lo ha messo in vetrina a livello internazionale, prima ancora ha conquistato gli occhi esperti di Filippo Inzaghi e Paolo Maldini che erano al Vismara a un provino e intravidero in quel ragazzo che non aveva ancora firmato un contratto con l'Atalanta qualità fuori dal comune. Da lì il percorso, la crescita, adesso aspetta l'esordio tra i professionisti. Ma non ci sono dubbi: l'acquisto è già fatto in casa, il vice Theo Hernandez arriva dalla cantera rossonera.