Milan-Ilicic: per portarlo a Milanello servono condizioni economiche molto favorevoli

In vista della prossima stagione, il Milan è al lavoro per rinforzare anche la trequarti offensiva e tra i nomi che piaccono in via Aldo Rossi c'è anche quello di Josip Ilicic, che è in uscita dall'Atalanta. Come spiega stamattina Tuttosport, per portarlo a Milanello serviranno però condizioni economiche molto favorevoli, vale a dire un esborso non superiore ai 5-7 milioni di euro.