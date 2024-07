Milan in pressing su Morata: Ibrahimovic sta spingendo in prima persona per convincere lo spagnolo

vedi letture

Il Milan continua la ricerca del suo nuovo numero 9 dopo l'addio di Olivier Giroud. Complicatasi la pista che porta a Joshua Zirkzee, la dirigenza rossonera avrebbe iniziato a sondare qualche alternativa di livello sulla quale puntare, come ad esempio Alvaro Morata, calciatore sul quale il Diavolo sarebbe addirittura in pressing proprio in queste ore.

A conferma di questo il fatto che, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, Zlatan Ibrahimovic sarebbe sceso "in campo" in prima persona per convincere l'attaccante spagnolo a sposare la causa rossonera ed ottenere il suo sì. Al momento, però, Morata non si sarebbe ancora esposto in merito al suo futuro, visto che una risposta definitiva non sarebbe ancora, perché completamente concentrato sull'Europeo con la Spagna.