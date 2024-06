Milan in uscita, il borsino della difesa: Simic piace in Olanda, dubbio Florenzi

Non solo colpi in entrata, il Milan dovrà lavorare molto anche per sfoltire la rosa e trovare la miglior soluzione possibile per tutti gli esuberi. Qui la situazione dei difensori.

PORTIERI

Devis Vasquez: il portiere colombiano è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nell'Ascoli nonostante la retrocessione, mantenendo più volte la porta inviolata. È sicuramente in uscita, da capire se in prestito o a titolo definitivo.

DIFENSORI

Alessandro Florenzi: l'ultima stagione del terzino è stata decisamente sopra le aspettative, Florenzi si è dimostrato affidabile sia fisicamente che tecnicamente. Bisogna capire però com'è il suo rapporto con Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan: ai tempi della Roma non è stato di certo rose e fiori. Da verificare.

Marco Pellegrino: primo anno in Italia difficile, con l'infortunio alla caviglia nella prima parte di stagione e i sei mesi finali non positivi in prestito alla Salernitana. Per l'argentino il Milan è pronto ad ascoltare offerte, anche in prestito.

Fode Ballo-Touré: il prestito al Fulham è stato un vero e proprio disastro. Il terzino non ha giocato praticamente mai e ora torna alla base. L'estate scorsa ha reso veramente difficile qualsiasi tipo di trattativa, la speranza è che quest'anno sia più accomodante con le soluzioni che troverà la dirigenza rossonera.

Jan-Carlo Simic: classe 2005, esordio in Serie A e potenziale altissimo. E allora perché inserirlo nella lista? Perché ha il contratto in scadenza nel 2025 e per ora le trattative per il rinnovo con il suo agente Riso non stanno proseguendo sui binari giusti. È una situazione da monitorare, anche visto il fortissimo interesse del Feyenoord.