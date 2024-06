Milan interessato a Matty Cash: quanto costa il terzino polacco

Il viaggio di Geoffrey Moncada a Londra, tra i diversi obiettivi, aveva anche quello di incontrare l'Aston Villa e parlare della situazione legata al terzino destro, inglese di nascita ma polacco di passaporto, Matty Cash. Il Milan, come testimoniato anche dalle informazioni prese su Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille, è alla ricerca di un nuovo terzino destro che possa costituire un'alternativa al capitano Davide Calabria. In questo senso Cash, con un Mondiale e una Conference League sulle spalle, potrebbe essere una soluzione interessante.

Al momento il calciatore è infortunato: uno stop nel mese di maggio che lo costringerà anche a saltare gli Europei in Germania. Secondo quanto viene riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport la valutazione del cartellino da parte della squadra di Birmingham sarebbe di 30 milioni di euro. Chiaro che il Milan vorrebbe smussare un po' questa cifra, considerando che non sarà un acquisto prioritario come quello della punta. Però non sarà facile: un po' per le valutazioni da Premier League e un po' perchè il contratto di Cash scade nel 2027.