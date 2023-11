Milan, interesse per il terzino destro Arnau Martinez: idea per l'estate

Tra i tanti nomi che in questa pausa per le nazionali stanno circolando in merito al Milan e alle sue strategie future di mercato, uno è quello del classe 2003 spagnolo Arnau Martinez, terzino destro del sorprendente Girona capolista in Liga. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giovane sarebbe più un profilo adatto per l'estate.