Milan, Jovic non sta convincendo: a gennaio potrebbe arrivare anche una punta

Nel mercato di riparazione di gennaio, il Milan dovrà senza dubbio intervenire in difesa per sopperire all'assenza prolungata di Kalulu e Pellegrino. Ma potrebbe non essere il solo ruolo a essere attenzionato dalla dirigenza rossonera. Infatti, dal momento che Luka Jovic non sta convincendo, potrebbe anche essere che da via Aldo Rossi si decida già di trovare un attaccante più pronto del serbo. Questo secondo quanto riportato stamattina da Tuttosport.