Milan, Jovic rifiuta anche lo Spartak Mosca: vuole restare in rossonero

vedi letture

Luka Jovic va verso la permanenza a Milano: l'attaccante ha detto no al Monza e allo Spartak Mosca, che aveva avanzato una proposta per portare il serbo nella capitale russa. Niente da fare, l'ex Real Madrid e Fiorentina sta rifiutando tutti, convinto di poter dare ancora tanto alla squadra di Conceicao.

In entrata continua la rincorsa a Joao Felix

Il Milan non abbandona l'idea di prendere Joao Felix in queste ultime ore di calciomercato e, anzi, rilancia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW in questi minuti il club rossonero sta provando concretamente per il portoghese e sono in corso contatti diretti tra la dirigenza del Diavolo, il Chelsea e agente del giocatore, Jorge Mendes. Sergio Conceicao sta spingendo molto per avere il talento dei Blues e la sensazione è che il Milan farà di tutto per accontentare il proprio allenatore, con il procuratore, lo stesso del tecnico de del calciatore, che potrebbe avere un ruolo decisivo nella trattativa.

La volontà del giocatore.

Lo stesso Joao Felix, che ha giocato solo tre partite da titolare con i Blues in Premier, vuole cambiare aria. Il Diavolo stima il portoghese ex Atletico Madrid, ma non è disposto ad accoglierlo a Milanello pagando un prestito oneroso, il suo ingaggio fino al 30 giugno (sono rimasti 2,3 milioni più bonus) e anche le commissioni dell'affare. Mendes è in pressing: vuole trovare un punto d’intesa tra le due società e soddisfare il desiderio del suo assistito di lasciare la corte di Maresca. La sua missione a Londra può essere risolutiva. Tentativo last minute dunque per il Milan, che prova il colpo da novanta nell'ultimo giorno di calciomercato invernale.