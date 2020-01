Milan-Juventus, non decolla l'ipotesi di scambio Paquetà-Bernardeschi: parti distanti sul valore dei due cartellini

Da qualche ora si parla del possibile scambio Paquetà-Bernardeschi tra Milan e Juventus: come spiega l'edizione odierna de Il Giornale, però, questa ipotesi non starebbe decollando in quanto le parti sono distanti sul valore dei due cartellini. Da qui alla chiusura del mercato ci saranno altri contatti tra i club, ma un accordo sembra difficile da trovare.