Milan, Kabak vuole lasciare lo Schalke 04: Maldini e Massara restano alla finestra

I nomi che il Milan sta continuando a monitorare in vista della prossima finestra di mercato restano due: Kabak dello Schalke e Simakan dello Strasburgo. Entrambi sono già stati cercati in estate e continuano a essere tra i preferiti di Maldini e Massara. Per il primo, il club tedesco non potrà fare richieste esose vista la situazione di classifica e la chiara volontà del calciatore di cambiare aria quanto prima. In Italia, resta nel mirino Lovato del Verona, ma non per i 20 milioni ventilati come richiesta da parte dei dirigenti veronesi. A riportarlo è Tuttosport.