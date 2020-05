Milan, Kalulu nel mirino: anche Bayern Monaco e Siviglia sulle sue tracce

Il Milan ha messo gli occhi sul giovanissimo difensore del Lione, Pierre Kalulu: si tratta di un classe 2000 che non ha ancora esordito in prima squadra, ma che è finito nel mirino degli osservatori rossoneri coordinati da Geoffrey Moncada in occasione della gare della Youth League. Il giocatore, che è in scadenza di contratto, piace anche a Bayern Monaco e Siviglia. Lo riferisce Tuttosport.