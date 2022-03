Milan, Kalulu prospetto su cui fare già affidamento. Presto il rinnovo-premio

MilanNews.it

Con il lungo infortunio subito da Simon Kjaer e quello in fase di recupero di Alessio Romagnoli, la coppia difensiva centrale del Milan è quella formata da Fikayo Tomori e da Pierre Kalulu. Se sull'inglese non ci sono sorprese, sul francese la narrativa racconta di un piccolo grande tesoro.

Colpo a basso costo

Arrivato due estati fa dal Lione per le cosiddette spese di formazione da 480mila euro circa, Kalulu era un terzino che non aveva alcuna presenza tra i professionisti. Piano piano è cresciuto, allenandosi con costanza e 'sfruttando' i problemi avuti dai colleghi di reparto e, ad oggi, imponendosi come un prospetto su cui fare già tanto affidamento. A Napoli ha messo la museruola ad Osimhen, solo l'ultimo dei grandi attaccanti della Serie A a cui Pierino - come viene amichevolmente chiamato a Milanello - ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche, fisiche e di personalità.



Rinnovo in trattativa

Ad oggi, Kalulu è un titolare del Milan. Un colpo ottimo dello scouting, della dirigenza e del lavoro di Pioli, capaci di svocarlo tra i campi della Primavera francese e di valorizzarlo con la maglia del Milan. E si pensa già a blindarlo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Maldini e Massara sono già da diverse settimane al lavoro con l'entourage del francese per il rinnovo di contratto con prolungamento fino al 2026 e raddoppio dell'ingaggio attuale.