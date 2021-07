Milan-Kessie, rinnovo più vicino. Gazzetta: "In settimana incontro decisivo"

Rinnovo più vicino per Franck Kessie con il Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara aspettano l'incontro con l'agente Atangana per fare passi in avanti in una trattativa che pare già conclusa, ma che deve entrare ancora nel vivo. I rossoneri sono disposti ad avvicinarsi alla richiesta dell'ivoriano di 7 milioni, arrivando a 6, con un contratto di circa due anni, o comunque di breve durata, che toglierebbe il Diavolo dalle acque pericolose di un altro addio a parametro zero.