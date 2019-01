 Milan, Kezman spegne il sogno Milinkovic-Savic. Ma 2 rinforzi arriveranno

Dopo averlo sognato in estate, Milinkovic Savic non sbarcherà al Milan nemmeno a gennaio. Ad affermarlo è il suo agente: “Il Milan? Non lascerà la Lazio in questa finestra di mercato. Questo è sicuro al 100%. Non è giusto parlare di un suo eventuale trasferimento ogni volta”, ha spiegato Mateja Kezman in un’intervista a Lalaziosiamonoi.it. "Ha un lungo contratto con i biancocelesti, è felice qui e soprattutto non è in vendita in questa sessione di calciomercato". Una trattativa che non si svilupperà nel mese di gennaio soprattutto perché il Milan non può spendere cifre astronomiche, essendo sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa. La proprietà Elliott vorrebbe investire molto per rendere la squadra subito competitiva, ma non può farlo a causa delle restrizioni imposte dall’Uefa, soprattutto per il problema di dover pareggiare il bilancio nel giro di due anni e mezzo.

Sarà un mercato senza botti quello del Milan, ma nonostante ciò arriveranno altre due pedine oltre Lucas Paquetà, ufficializzato ieri dal sito del club. Il brasiliano verrà presentato martedì in sede, mentre lunedì svolgerà il suo primo allenamento con la maglia rossonera. Dopo Paquetà, che dovrebbe cominciare a studiare da mezzala in questi primi giorni milanesi, Leonardo va a caccia di un centrocampista e un’attaccante. In mediana piace Stefano Sensi, ma la trattativa non è facile perché il Sassuolo chiede 25 milioni di euro, così i rossoneri potrebbero rimanere in Emilia e provare a chiedere Duncan ai neroverdi. In attacco interessa Carrasco, ma nonostante il gradimento del giocatore ex Atletico, c’è il grosso ostacolo dell’ingaggio. Il belga guadagna oltre 10 mln netti a stagione e al Milan sarebbe uno stipendio fuori portata.