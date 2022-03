Milan, Kjaer fiducioso e voglioso. Dal suo rientro dipende anche un pezzo di calciomercato

MilanNews.it

Il 1 dicembre, durante i primi minuti della sfida tra Genoa e Milan, Simon Kjaer ha subito un importante infortunio che lo ha costretto all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. Il suo posto sul campo, nonostante non sia arrivato alcun rinforzo dal calciomercato invernale, è stato fino ad orma ottimamente preso da Pierre Kalulu.

La riabililtazione

Il centrale danese, però, ha già tanta voglia di rientrare in campo, come testimoniato dalla sua intervista a Ekstra Bladet: "Sono dove devo essere con il ginocchio. La riabilitazione sta andando bene. Sono molto felice e positivo per i progressi. Tornare sull'erba di Milanello è sempre una bella sensazione. Presto entrerò nella fase in cui il ginocchio mi permetterà di fare tutto e poi potrò davvero crescere fisicamente. Non dubito per un secondo che tornerò ancora più forte. Lavoro con tutto il corpo, ma il ginocchio determina il ritmo. Lavoro con mobilità: schiena, caviglie, fianchi, ginocchia, tutto. Quindi è così che scelgo di vederlo: un'opportunità per rafforzare il corpo".

Fiducia

C'è, dunque, fiducia e ottimismo sul rientro in campo sia per quanto riguarda il calciatore stesso che per ciò che riguarda la società rossonera, la quale dovrà certamente valutare il recupero tecnico di Kjaer per capire se cambiare le sue strategie in sede di calciomercato. È certo, intanto, che il Milan acquisterà un nuovo difensore centrale e l'indiziato principale resta sempre Botman del Lille. Se Kjaer, di conseguenza, dovesse rientrare e recuperare secondo suo status, il reparto difensivo rossonero sarà composto da Tomori, Botman, Kjaer e Kalulu.