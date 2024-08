Milan, Koné spinge per sbarcare in rossonero. Ma prima i rossoneri devono fare delle cessioni

Non solo Silvano Vos. Per il mercato in entrata di questi ultimi dieci giorni di mercato il Milan sta seguendo senza nascondersi Manu Koné del Borussia Monchengladbach. L'agente del centrocampista centrale francese, classe 2001, è in stretto contatto con la dirigenza rossonera e dopo aver rifiutato altre offerte ricevute da club inglesi - si legge sul Corriere dello Sport - starebbe aspettando solo il via libera per volare in Italia.

Voglia di Milan. Il ragazzo, per curiosità, era stato inseguito anche ai tempi del duo dirigenziale Maldini-Massara, quando poi Koné preferì passare dal Tolosa al Monchengladbach. Ma adesso, a 23 anni, i tempi per un trasferimento al Milan sono maturi - informa il quotidiano romano -, al punto che starebbe insistendo e non poco per sbarcare in rossonero. L'affare tuttavia non è detto che verrà completato, visto che tutto dipende da un fattore.

Le cessioni. L'uscita di Nasti alla Cremonese è stata ultimata, nel frattempo Kalulu si avvicina alla Juventus e Origi sarebbe invece stato scaricato dal Milan, con l'ok incassato dal club meneghino per trattare con chiunque anche a costo zero pur di alleggerirsi del suo ingaggio. Ballo-Tourè sta per unirsi al Saint Etienne, mentre resta apertissimo il futuro di Pobega per il quale si è proposto il Genoa. Infine Adli, che nonostante il suo voto fedele alla causa rossonera è destinato a levare le tende per accasarsi altrove.