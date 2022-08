MilanNews.it

Come testimoniato dalle immagini girate presso Casa Milan da gianlucadimarzio.com, l'agente di Sandro Tonali, Beppe Riso, è in questo momento nella sede rossonera per trattare il rinnovo di contratto fino al 2027, con relativo adeguamento, del centrocampista classe 2000.