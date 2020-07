Milan, l'Eintracht vuole 40 milioni per Rebic: la situazione

Il Milan è intenzionato a riscattare Rebic prima della fine del prestito biennale (giugno 2021). Ma bisogna trovare un accordo con l’Eintracht, che valuta il giocatore 40 milioni di euro, almeno dieci in più rispetto al valore che i rossoneri danno al suo cartellino. Come riporta Tuttosport, Elliott può però giocarsi la carta André Silva nell’intento (difficile) che i tedeschi accettino una trattativa alla pari. Dal canto suo, Rebic spinge per restare.