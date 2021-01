Milan, l’emergenza dilaga. Si ferma pure Calhanoglu, ma torna Tonali

Saranno sempre sette gli assenti del Milan in vista della sfida contro il Torino. Infatti con il ritorno di Sandro Tonali dopo il turno di squalifica, i rossoneri avrebbero potuto attenuare l’emergenza, ma si è fermato Calhanoglu. Il turco ha subito un problema alla caviglia nei minuti finali contro la Juve e col il Torino non ci sarà. Il Milan avrà praticamente tutto il reparto offensivo titolare fuori per infortunio, mancheranno Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic e Ibra, mentre a centrocampo e difesa saranno assenti Bennacer, Krunic e Gabbia. E’ una fase molto delicata della stagione del Milan dove gli infortuni potranno decidere il cammino dei rossoneri nelle prossime partite. Con sette assenze qualsiasi squadra al mondo andrebbe in difficoltà e il Milan spera di non perdere altri punti per strada nello scontro con il Torino di domani sera, ma approfittare invece del faccia a faccia tra Roma e Inter per mettere al sicuro il primato. Stefano Pioli ha chiesto ai suoi ragazzi di stringere i denti in attesa dei recuperi dei giocatori infortunati e degli acquisti dal mercato. Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale e di un mediano, ma al momento Emmanuel Koné sembra essere sfumato definitivamente (una delle prime scelte a centrocampo). I rossoneri non partecipano ad aste e di fronte all’offerta più cospicua del Borussia Mönchengladbach hanno preferito passare ad un altro obiettivo.