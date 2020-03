Milan, la nuova politica sugli ingaggi mette a rischio l'acquisto di Rebic

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la nuova politica sugli stipendi che il Milan vorrebbe adottare a partire dalla prossima stagione, che porterebbe i nuovi contratti tutti al di sotto dei 2 milioni di euro, potrebbe mettere a rischio il futuro in rossonero di Rebic, il quale è approdato a Milanello in prestito biennale. Oltre all'investimento per il cartellino, infatti (oggi la valutazione del croato si aggira intorno ai 40 milioni), ci sarebbe da capire come affrontare il discorso ingaggio: proporre al giocatore un accordo entro i nuovi limiti oppure fare un'eccezione? Un discorso, comunque, che, con ogni probabilità, non verrà affrontato prima dell'estate 2021.